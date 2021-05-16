Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Almanya Bundesliga'da 33. hafta karşılaşmasında Mainz, Borussia Dortmund'u konuk etti.



Opel Arena'da oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guerreiro, 42. dakikada Marco Rues ve 80. dakikdada Brandt attı. Mainz'ın tek sayısını ise 90+1. dakikada Quaison kaydett.



Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 61'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Mainz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.



Borussia Dortmund, gelecek hafta Leverkusen'i ağırlayacak. Mainz ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.



