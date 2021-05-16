Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Almanya Bundesliga'da 33. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'ı 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
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16 Mayıs 2021 21:10
Almanya Bundesliga'da 33. hafta karşılaşmasında Mainz, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Opel Arena'da oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guerreiro, 42. dakikada Marco Rues ve 80. dakikdada Brandt attı. Mainz'ın tek sayısını ise 90+1. dakikada Quaison kaydett.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 61'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Mainz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Leverkusen'i ağırlayacak. Mainz ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.


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