Borussia Dortmund, Niklas Süle'yi kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek Niklas Süle ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund, Niklas Süle'yi kadrosuna kattı
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07 Şubat 2022 17:47
Borussia Dortmund, yaz transfer dönemi için şimdiden ilk transferini gerçekleştirdi ve Niklas Süle'yi renklerine bağladı.

Alman ekibi, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Süle ile anlaşmaya varıldığını resmi olarak açıkladı.

Yapılan duyuruda, 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezondan itibaren takıma katılacağı aktarıldı.

Sarı-siyahlıların sportif direktörü Michael Zorc ise transfer bedeli ödemeyecekleri Süle ile 4 yıllık sözleşme imzaladıkları bilgisini paylaştı.

Alman savunma oyuncusu, bu sezon şu ana kadar Bayern Münih'te 26 maçta süre aldı.

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