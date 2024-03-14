Borussia Dortmund evinde 2 golle turladı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Borussia Dortmund ağırladığı PSV Eindhoven'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund evinde 2 golle turladı
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14 Mart 2024 00:53
Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Borussia Dortmund 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven'ı 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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