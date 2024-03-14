Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Borussia Dortmund 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven'ı 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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