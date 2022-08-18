Borussia Dortmund'dan Ronaldo'ya ret

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'yu, Borussia Dortmund'un veto ettiği belirtildi.



Bild'de yer alan habere göre, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Alman ekibine önerdi. Ronaldo da Borussia Dortmund'a transfer olmaya istekli olurken Alman ekibi bu öneriyi geri çevirdi.



Borussia Dortmund'un, Ronaldo'nun yaşı ve maaşı nedeniyle transferi gerçekleştirmek istemediği aktarıldı. 37 yaşındaki futbolcunun maaşının, Dortmund'da en fazla kazanan futbolcunun maaşından 2 katından da fazla olduğu ifade edildi.



Ronaldo'nun daha önce de; Bayern Münih, Chelsea, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.





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