Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Dortmund, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 34. dakikada Emre Can ile 38 ve 54. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 81. dakikada Ridle Baku'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Dortmund, puanını 63'e yükseltti. Wolfsburg ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, dev maçta Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Wolfsburg kendi sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.





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