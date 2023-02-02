Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın, önümüzdeki hafta Salı günü Brooklyn Nets'e karşı oynanacak maçta kasık sakatlığından dönebileceği söylendi.



Son beş haftadır sol kasığındaki gerilme sebebiyle kenarda olan Booker, ekibinin 25 Aralık'ta Denver Nuggets'a karşı aldığı yenilgiden bu yana forma giymemişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, antrenman faaliyetlerini hızlandıran 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, Cuma günü Boston Celtics'e karşı oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan beş maçlık Doğu Konferansı turunda Suns'a katılması bekleniyor.



Booker bu sezon 27.1 sayı, 4.6 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarına sahip.





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