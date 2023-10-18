Denver Nuggets'ın, eski oyuncusu Bones Hyland'ı savunması nedeniyle takasladığı ortaya çıktı.



Nuggets genel menajeri Calvin Booth, iki sezon önce görevi devraldığından beri kadroyu nasıl oluşturduğunu samimi bir şekilde anlatarak, hedeflerinden birinin dengeyi bulmak olduğunu belirtti.



Booth, genç guard Hyland'ı takas etme konusunda savunma ve para durumunun önemli bir rol oynadığını açıklarken, Hyland ile Michael Porter Jr.'ın bir arada bulunarak "birbirlerinden rol çaldıklarını" söyledi:



"İki tane genç, savunma yapamayan ve 'biraz kendine oynayan' adamımız olamayacağının farkındaydım. Mike 30 milyon dolar kazanıyor. NBA'deki en iyi şutörlerden biri. Yani Bones, sana yer yok."



Hyland geçen sezon 11.8 sayı, 2.4 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



