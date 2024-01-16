Boluspor'dan savunmaya yeni hamle

Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul'u renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'dan savunmaya yeni hamle
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16 Ocak 2024 19:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, takım kadrosunu güçlendirmek için yapılan transfer çalışmaları kapsamında Türkgücü München'den 22 yaşındaki İshak Karaoğul ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğan İshak Karaoğul'un, futbola SG Quelle Fürth altyapısında başladığı, daha sonra Ingolstadt 04'e transfer olduğu bilgisi de verildi.

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