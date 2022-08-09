Boluspor'da 5 yıllık sözleşme

Boluspor, 19 yaşındaki stoper Naby Youssouf Oulare ile 5 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'da 5 yıllık sözleşme
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09 Ağustos 2022 17:14
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor.

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