Boluspor'a Fenerbahçe'den transfer

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Serdar Kulbilge'nin oğlu olan Bartu, sarı-lacivertlilerde A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu.





Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci ile anlaşma sağladığı bildirildi.Açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.Bartu Kulbilge'yi tanıyalım: 2003, Bursa doğumlu olan genç kaleci, Çengelköy altyapısında futbola başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Kulbilge U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.Çengelköy altyapısında futbola başlayan Kulbilge, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.