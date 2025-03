Boksta hedef 'dünya şampiyonluğu'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda takım olarak zirvede yer alarak dünya şampiyonu ünvanını alacaklarına inandığını söyledi.



Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Hekimoğlu, AA muhabirine Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'na özel açıklamalarda bulundu.



Çok kıymetli sporculara sahip olduklarını vurgulayan Hekimoğlu, "Takım olarak dünya şampiyonu olacağımıza inanıyorum. Bir aksilik olmazsa düşüncem bu yönde. Çocuklarımız antrenörlerimizle çok iyi hazırlandı. Zamanında kilolarını düştüler. Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta kilo açısından aksilik yaşadı. Dolayısıyla o kiloyu bir anda düşmenin şansızlığını yaşadı. Busenaz Sürmeneli'yi 66 kiloda yenebilecek bir sporcu yok, dünyanın en iyisi. Şimdi tam hazır olarak şampiyonada. Sporcularımız çok büyük bir uyum içerisinde. Sırbistan'da hedefimiz dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.



İlk büyük şampiyonası



Suat Hekimoğlu, federasyon başkanlığına seçildikten sonra büyükler kategorisinde ilk önemli organizasyonun heyecanını yaşıyor.



Sırbistan'da sporcuların yanında olacağını belirten Hekimoğlu, "Çok değerli bir şampiyona bizim için. Yeni bir federasyon başkanı olmam sebebiyle benim için de ayrı bir önemi var, çünkü ilk büyük turnuvam. Sırbistan'da kızlarımızın yanında olacağım. 12 sıklette de varız ve çok fazla madalya alacağımızı düşünüyorum. Diğer yönetim zamanında da kadın boksunda başarı vardı. Biz çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz ve bunun ilk basamağı Dünya Şampiyonası." diye konuştu.



En büyük hayalinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren Hekimoğlu, "Her şeyi Los Angeles 2028'e planlıyoruz. Tek takımla değil birçok takımla hazırlanıyoruz. Başarı için her şeyi yapacağız. Uğraşımız ülkemiz ve bayrağımız için. Biz de hedef bitmez. O madalyalar gelecek, ben kızlarımıza sonuna kadar inanıyorum. İnanın büyük erkekler kategorisinde de 2028'de madalyalar gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Türk insanı inatçıdır"



Türk insanının başarı için inatçı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Hekimoğlu, boksta da bu özelliği gördüklerini dile getirdi.



Suat Hekimoğlu, sporcular için federasyon olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını aktararak, "Türk insanı inatçıdır, başarıya açtır. Yeter ki biz sporcularımızı destekleyelim. Biz destek açısından en iyisini yapacağız. Çocuklarımızı çok fazla şampiyonaya göndereceğiz. Bu işe kellemizi koyduk. Miniklerden en büyüklere kadar hizmetlerindeyiz. Çocuklarımız için çalışacak bu federasyon. Çok fazla turnuvaya göndereceğiz. Çok büyük şampiyonluklar gelecek." şeklinde görüş belirtti.