Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic, koçu Quin Snyder'ın üzerine yürüdü.



Hawks'ın dün gece temsilcimiz Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls'u 113-101 mağlup ettiği karşılaşmada, Bogdanovic'in bir mola sırasında Snyder'la yaşadığı hararetli bir tartışma kameralara yansıdı.



Maçın bitimine iki dakikadan biraz fazla kala meydana gelen olayda Atlanta rahat bir şekilde 113-96 öndeyken, Bogdanovic'in elindeki su şişesini yere fırlatmasının ardından Snyder'ın üzerine yürüyüp bağırması dikkat çekti. Takım arkadaşları bu sırada ikiliyi ayırmak için müdahale etmek zorunda kaldı.



Ancak bu küçük çatışmadan kısa bir süre sonra Snyder ve Bogdanovic'in el sıkışıp kucaklaştığı görüldü.



"HEP YAPIYORUZ, NORMAL..."



Kesin nedeni bilinmeyen hararetli tartışmanın nedeniyle alakalı olarak maç sonrasında konuyu ele alan Bogdanovic, rekabetin doğası ve takımın başarısına yönelik ortak endişeler göz önüne alındığında, bu tür olayların kendisiyle koçu arasında sıradan bir olay olduğunu öne sürdü:



"Aramızda neredeyse sürekli bu şekilde sözlü tartışma olur. Bunlar normal. Bu ikimizin de bir şeyleri önemsediği anlamına geliyor. Herkes için aynı şekilde. Quin'i severim tabii ki. Ve beni daha iyi olmaya zorladığı tüm bu süreçte böyle küçük kavgalarımız olmuştu. Böyle olması normal."



Snyder ise, aynı fikirde olduğunu belirttiği Bogdanovic'in performansını ve aralarındaki olumlu ilişkiyi şu sözlerle övdü:



"Bogi bu sezon muhteşemdi ve kendisiyle aramız çok iyi. Çok iyiden de öte, harika hatta. Bu maçta da çok güzel oynadı. Artık daha iyi savunma yapıyor ve bu durum onun gurur duyduğu özelliklerinden biri haline geldi. Bu gece bir oyuncu ne kadar etkili olabilirse, o kadar etkiliydi."



Bogdanovic, yaklaşık 34 dakika süre aldığı maçta Hawks adına 20 sayı atarak takımının en skoreri olmuştu.



Bu galibiyetle Atlanta (35-40) son altı maçta beşinci galibiyetini elde ederken, Doğu Konferansı sıralamasında dokuzuncu sıra için Chicago'ya (36-40) baskı yapmaya devam etti.



