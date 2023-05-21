Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye dönüş mesajı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye dönüş mesajı!
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21 Mayıs 2023 16:34
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 16:35
Şu anda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüş mesajı vererek taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.

"BİR SONRAKİ DURAĞIM"

Instagram hesabından Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun "Fenerbahçe'ye gel kardeşim" yorumuna cevap veren Bogdanovic, "Bir sonraki durağım" dedi.

Daha sonra Twitter'dan Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun yıldönümünü anan Sırp yıldız, "Özel bir gün, özel bir takım, özel hatıralar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2017 yılında kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 31 yaşındaki Bogdanovic, NBA'de sezonu 14 sayı 3.1 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları ile oynadı.

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