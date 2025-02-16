BodRUN Ultra Maratonu koşuldu

BodRUN Ultra Maratonu'nda 505 sporcu, Bodrum'un doğasında kıyasıya mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BodRUN Ultra Maratonu koşuldu
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16 Şubat 2025 18:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katıldı.

İlçede "Koşu Aşkı BodRUN'da Yaşanır" temasıyla gerçekleşen maraton, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nden start aldı.

Yarışa katılan 505 sporcu; 5, 10, 22, 34 ve 60 kilometre parkurlarında mücadele etti. 

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı maraton, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduklarını söyledi. 

Kendisinin de 5 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini anlatan Özsert, "Maratonda Bodrum'un mavisini gördüm, ruhunu hissettim, denizin kokusunu içime çektim. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederim." dedi.

 

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