Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçı konuk ekip Bodrumspor 2-1 kazanan taraf oldu.



KENAN ÖZER'DEN 1 GOL 1 ASİST



Mücadelede Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Samet Yalçın ile 45+1. dakikada Kenan Özer kaydetti. İlk golün asistini yapan Kenan Özer maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayıp damga vururken, ikinci golde ise Adis Jahovic asist yapan isim oldu. Erzurumspor'un tek golünü ise 81. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Alınan bu sonucun ardından Bodrumspor 17 puana yükseldi ve zirve iddiasını devam ettirdi. Erzurumspor ise 9 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Bodrumspor evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Altay ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.





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