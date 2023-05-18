Bodrumspor'da biletler satışta

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Play-Off biletini cebine koyan Bodrumspor, finallerde saha avantajını eline geçirmek için son hafta muhtemel rakiplerinden Göztepe ile oynayacağı maçın biletlerini satışa çıkardı.



Bodrum İlçe Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, kapalı, maraton ve kale arkası 50 TL olarak açıklandı.



Play-Off'ta direkt finale çıkma ihtimali bulunmayan Bodrumspor, Göztepe'yi yendiği takdirde sezonu 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off çeyrek finali maçını evinde oynama avantajına sahip olacak. 61 puanlı Bodrumspor, 59 puandaki rakibiyle berabere kalırsa da yine 59 puandaki Eyüpspor kazanamazsa saha avantajını eline alacak.

