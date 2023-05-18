Bodrumspor'da biletler satışta

Bodrumspor, Göztepe ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bodrumspor'da biletler satışta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 14:18
Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Play-Off biletini cebine koyan Bodrumspor, finallerde saha avantajını eline geçirmek için son hafta muhtemel rakiplerinden Göztepe ile oynayacağı maçın biletlerini satışa çıkardı.

Bodrum İlçe Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, kapalı, maraton ve kale arkası 50 TL olarak açıklandı. 

Play-Off'ta direkt finale çıkma ihtimali bulunmayan Bodrumspor, Göztepe'yi yendiği takdirde sezonu 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off çeyrek finali maçını evinde oynama avantajına sahip olacak. 61 puanlı Bodrumspor, 59 puandaki rakibiyle berabere kalırsa da yine 59 puandaki Eyüpspor kazanamazsa saha avantajını eline alacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery