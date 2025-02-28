Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde

Bodrum FK, Adana Demirspor'u yenerek ligde ilk kez üst üste üç galibiyet almak ve kümede kalma yarışında avantaj sağlamak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde
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28 Şubat 2025 15:51

Süper Lig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı son 3 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kurtuluş ateşini yakan Bodrum FK 1 Mart Cumartesi günü ligde tarihinde ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

Muğla temsilcisi, Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından toplam 12 puanı silinince eksi 3 puana düşüp erken havlu atan Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak 90 dakikayı Çağdaş Altay yönetecek. Bodrum FK ligde 23 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıyor. Umut tüketen Adana Demirspor son 8 maçın 7'sini kaybedip yalnız 1 beraberlik alabildi.

KUPADA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELİRLENDİ

Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk kez son 8 takım arasına kalan Bodrum ekibinin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti. Bodrum FK kupada çeyrek finalde Fenerbahçe, Trabzonspor veya Konyaspor'dan biriyle eşleşecek. Kuralar 6 Mart'ta çekilecek. Kupada D Grubu'nu Beşiktaş'ın ardından ikinci bitiren Bodrum FK tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final randevusuna deplasmanda çıkacak.

 

 

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