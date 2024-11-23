Bodrum FK, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı

Bodrum FK, Galatasaray maçının 45. dakikasında 10 kişi kaldı.
Maçın 45. dakikasında önceden sarı kartı bulunan Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.
Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ege'nin hızlı hücumu kestiği gerekçesiyle sarı kartına başvurdu ve ikinci sarı kartını gören Ege takımını 10 kişi bıraktı.
Pozisyonun ardından Bodrumlu oyuncular yoğun itirazda bulunsa da hakem Metoğlu kararını değiştirmedi.
Maçın 45. dakikasında önceden sarı kartı bulunan Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.
Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ege'nin hızlı hücumu kestiği gerekçesiyle sarı kartına başvurdu ve ikinci sarı kartını gören Ege takımını 10 kişi bıraktı.
Pozisyonun ardından Bodrumlu oyuncular yoğun itirazda bulunsa da hakem Metoğlu kararını değiştirmedi.