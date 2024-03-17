Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında Bodrum FK konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.



Bodrum FK'nın golünü 22. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, Boluspor'un golünü 19. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.



Bodrum FK bu beraberlikle puanını 44'e çıkarırken, Boluspor da 43 puana çıktı.



Bodrum FK bir sonraki karşılaşmasında Manisa FK deplasmanına giderken, Boluspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.





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