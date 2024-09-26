Bodrum FK en yakın rakipleriyle oynayacak

Bodrum FK, 1 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u konuk ederek Süper Lig'de ilk seri galibiyetini hedefliyor; Obekpa, Herelle ve Fredy bu maçta yok.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK en yakın rakipleriyle oynayacak
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26 Eylül 2024 14:42
Süper Lig'deki ilk sezonunda geçen hafta kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Hatayspor'u deplasmanda yenerek nefes alan Bodrum FK, önündeki 3 maçta yine ligin alt sıralarındaki rakipleriyle karşılaşacak.

uanını 6'ya çıkarıp düşme hattından uzaklaşan Bodrum, pazar günü 1 puanla dibe demir atan Adana Demirspor'u ağırlayacak. Muğla temsilcisi FIFA'dan aldığı transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen rakibini yenerek Süper Lig'de ilk kez seri yakalamaya çalışacak. Bodrum bu maçın ardından yine puan tablosunda kendisine yakın olan Kasımpaşa (D) ve Çaykur Rizespor'la oynayacak.

EKSİKLİKLER VAR!

Sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe Herelle ile kart cezalısı Fredy, bu hafta forma giyemeyecek. Tedavisi süren Taylan'ın durumu maç günü netlik kazanacak. Hatayspor deplasmanında forma giyemeyen Üzeyir'in ise sakatlığı geçti.
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