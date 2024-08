Süper Lig'deki ilk 2 müsabakasında evinde Gaziantep FK'ya 1-0, deplasmanda ise Eyüpspor'a 4-1 kaybeden Bodrum FK taraftarıyla buluştuğu ilk maçta Konyaspor galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı. Devler arenasında ilk kez galibiyet sevinci yaşayan oyuncular ve teknik ekip 3 puan coşkusunu İlçe Stadı'na gelen taraftarlarla birlikte yaşadı. 90 dakika sonunda tribünleri teker teker dolaşan takım futbolseverlerle birlikte dakikalarca tezahüratta bulundu. Bodrum FK'nın başında 2'nci Lig'den bu yana 3 farklı ligde görev yapıp, 3 ligde de galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir de kazanılan maçın ardından duygusal anlar yaşadı.



Hem camia hem de kendi açısında tarihi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlkler her zaman güzeldir. Camia olarak hepimiz bir ilki yaşadık. Süper Lig tarihimizdeki ilk galibiyeti aldık. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyele sahibiz. Ligin ilk 2 maçında da aslında kötü değildik. Sadece sonucu alamadık. Bu maçta ise hem gayet iyi futbol oynadık ve istediğimizi aldık. Bundan sonra da daha fazla çalışacağız. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Yıllardır bir oyun düzenimiz var. Her lige renk kattık. Bunu Süper Lig'de başarmak için hiçbir nedenimiz yok" dedi.



Bodrum Futbol Kulübü, 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.



PUŞCAŞ İYİ KUMAŞ



Bodrum Futbol Kulübü'nün İtalyan ekibi Genoa'dan kadrosuna dahil ettiği Rumen forvet George Puşcaş, Konyaspor maçında sergilediği performansla beğeni topladı. Hücumda, özellikle ilk yarı çok etkili olan 28 yaşındaki futbolcu, 40'ıncı dakikada ağları havalandırdı. Maçın 74'üncü dakikasında yerini Celal Dumanlı'ya bırakan Puşcaş, taraftarlardan tam not aldı.



Teknik Direktör İsmet Taşdemir de maçın ardından oyuncusuna övgüler yağdırdı. Puşcaş'ın daha fazla katkı koyacağını belirten Taşdemir, "Puşcaş aramıza yeni katıldı. Konyaspor maçına onunla başlamayı düşündüm, çok da iyi yaptım. Kendisi henüz yüzde 100 hazır değil, çok daha iyi olacak" yorumunu yaptı.





