Spaletti'den Icardi itirafı: 'Onu böyle kaybettim'

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luciano Spalletti, yayımlanan otobiyografisinde kariyerine dair yönelik sırları da paylaştı.



İtalyan basını; Spalletti'nin kitabında yer verdiği, Inter'i çalıştırdığı dönem Mauro Icardi ile yaşadığı krizin perde arkasını ortaya çıkardı.



Spalletti, Mauro Icardi'nin o dönemdeki asıl probleminin yakın zamanda ayrıldığı eşi Wanda Nara olduğunu öne sürdü.



Luciano Spalletti kitabında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:



"Mauro Icardi kaptandı. Harika bir oyuncu. Ceza sahasında çok az benzeri olan bir golcü. Derbilerdeki güzel gollerini hatırlıyorum, özellikle Vecino'nun ortasında kafa vuruşuyla duraklamalarda attığı golü. Mauro benim Inter'imde kilit bir figürdü.



Mauro futbol açısından zor bir dönem geçiriyordu. İşler onun istediği gibi gitmiyordu. Eskiden olduğu gibi çok fazla gol atamıyordu. İşte o zaman Icardi'nin zayıflığının bir ismi olduğunu öğrendim: Wanda.



Wanda, 'Eğer insanlar Icardi'nin daha fazla gol atmasını istiyorsa ona yardımcı olabilecek oyuncular satın alınması gerekiyor.' şeklinde ifadeler kullandı. Temelde fikir buydu, daha iyi oyuncuların alınması...



Bir WhatsApp mesajıyla, bir Instagram hikayesiyle geçiştirilemeyecek bir ifadeydi. İşleri düzeltmek için eski usul yüz yüze konuşmamız gerekiyordu. Icardi'nin dileyeceği özür soyunma odasında olası bir savaşı önlemenin tek yoluydu. Ama asla bunu yapmadı.



Ertesi gün tüm takım arkadaşlarının önünde, Icardi'den Wanda Nara'nın sözlerini açıklamasını istedim. Mauro konuşanın karısı Wanda değil, menajeri Nara olduğunu söyledi. İşini yaptığını söyledi.



Yönetilemez bir durumdu. İleriye gitmenin hiçbir yolu yoktu. Ona birkaç şey söylemek ve kaptanlık bandını alıp Handanovic'e vermek zorundaydım. Kulüp de kararı sessizce destekledi. Mauro bunu kötü karşıladı, çok kötü karşıladı. Takımı bir arada tutmak için Icardi'yi kaybettim. Hem bir adamı, hem de iyi bir oyuncuyu..."



ICARDI VE SPALETTI, AYNI YAZ AYRILDILAR



Spalletti, 2017-2019 yılları arasında iki sezon Inter'i çalıştırmış ve 2 yıl ara verdikten sonra Napoli'nin başına geçmişti. Deneyimli teknik direktör 2023 yazından bu yana İtalya Milli Takımı'nın başında.



Mauro Icardi de Spalletti ile aynı yıl takımdan ayrıldı ve Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.



