Bodrum Basketbol, Slovakya'da farklı kazandı

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçında Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum Basketbol, Slovakya'da farklı kazandı
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16 Ekim 2024 21:38
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 yendi.

Piestany kentinde oynanan ikinci hafta maçının ilk periyodunu 18-16 önde tamamlayan Bodrum Basketbol, ilk devreyi 37-34 geride tamamladı.

Üçüncü periyot 48-48 eşitlikle tamamlanırken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan Bodrum Basketbol, rakibini 79-63 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı.

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