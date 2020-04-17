Boateng ve Karius, Alman basınına konuştu

Beşiktaş'ın yıldızları Kevin Prince Boateng ve Loris Karius, Bild'e konuştu.Boateng, "" ifadelerini kullandı.Boateng, eşi Melissa ve 6 yaşındaki oğlu Maddox ile birlikte İstanbul'da otelde kaldıklarını ancak ilk fırsatta Milano'daki evlerine özel uçaklarına geldiklerini aktardı.Loris Karius ise takım arkadaşı Boateng ile aralarındaki arkadaşlığa dair gelen soruya, "" cevabını verdi.