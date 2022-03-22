Blaise Matuidi: 'Dybala haberleri sürpriz oldu'

Inter Miami forması giyen Blasie Matuidi, Juventus'tan sezon sonunda ayrılacak eski takım arkadaşı Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.



"HENÜZ KONUŞMADIK"



Fransız orta saha, "Paulo ile iyi bir ilişkim var. Ayrılık haberlerini duydum ama henüz onunla konuşmadım" ifadelerini kullandı.



"ONUN KALİTESİNDE BİRİNİ BULMAK KOLAY OLMAYACAK"



Arjantinli futbolcunun ayrılığını sürpriz olarak niteleyen Matuidi, "Paulo, harika bir futbolcu ve harika bir insan. Ayrılık haberleri benim için sürpriz oldu. Paulo'nun yerine, onun kalitesinde bir oyuncu bulmak kolay olmayacak" sözlerini kullandı.



"KABUL ETMEK ZOR"



Dybala'nın Juventus'ta olağanüstü işlere imza attığını belirten 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Onun, gelişimine devam edebileceği yeni bir kulüp bulacağından eminim. Takımdan ayrılmasını kabul etmek zor ama bazen yeni bir sayfa açabilecek güce sahip olmalısınız" şeklinde konuştu.





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