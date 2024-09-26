Bjelica, Dinamo Zagreb'e döndü

Dinamo Zagreb'de yeni hoca Nenad Bjelica oldu.
Hırvat ekibi, eski hocası Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
53 yaşındaki Bjelica, daha önce 2018-2020 yılları arasında Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı.
Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmıştı.
Hırvat ekibi, eski hocası Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
53 yaşındaki Bjelica, daha önce 2018-2020 yılları arasında Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı.
Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmıştı.