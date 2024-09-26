Bjelica, Dinamo Zagreb'e döndü

Dinamo Zagreb'de teknik direktörlük görevine eski hoca Nenad Bjelica getirildi.

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Bjelica, Dinamo Zagreb'e döndü
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26 Eylül 2024 19:32
Dinamo Zagreb'de yeni hoca Nenad Bjelica oldu.

Hırvat ekibi, eski hocası Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

53 yaşındaki Bjelica, daha önce 2018-2020 yılları arasında Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı.

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmıştı.

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