Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

Antalya'nın Kemer ilçesi binlerce bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş ikinci etabı 21 Nisan'da gerçekleşecek ve 25 takım yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
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18 Nisan 2024 21:07
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kemer ilçesi binlerce bisiklet tutkununu ağırlayacak.

21 Nisan'da Antalya etabıyla başlayacak 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş ikinci etabında 25 takım yarışacak.

Öte yandan 20-21 Nisan'da düzenlenecek olan dünyada kar üzerinde başlayıp denizde biten tek yarış olma özelliğine sahip Sea to Sky yarışı için de ilçede son hazırlıklar tamamlandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'imiz eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. İlçemizde yapılan tüm ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına destek vermeye ve Kemer'imizi spor turizminin önde gelen kentlerinden biri haline getirmek adına çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

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