Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia'nın "basketbol söz konusu olduğunda ne yaptığına dair hiçbir fikri olmadığı" iddia edildi.



Takım sahibi Ishbia'nın karar alma süreciyle ilgili memnuniyetsizliğini isimsiz olarak paylaşan mutsuz bir Suns çalışanı yakın zamanda ortaya çıktı.



İsmini vermeyen çalışana göre Suns bünyesindeki birçok kişi, tavsiyesi üzerine 2023'te Kevin Durant ve Bradley Beal'in alındığı Ishbia'nın organizasyonu yönetme şekliyle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi:



"Burası bildiğin Sevimli Kahramanlar gibi. Ishbia geldiğinden beri takıma istikrarsız bir hava hakimdi. Bence çok iyi bir adam falan ama her şeye gereğinden fazla dahil oluyor. Hem de çok fazla. Michigan State'te kolej basketbolu oynadığını biliyorum ama konu basketbol olduğunda ne yaptığına dair hiçbir fikrinin olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen birçok büyük kararı o veriyor."



Kaynak ayrıca, Ishbia'nın takım sahipliği tarzını Cleveland'daki en büyük rakibi Dan Gilbert'ın stili ile karşılaştırdı:



"Eskiden Cavs'in basketbol çalışanları koçluk araştırmasını yaparken, Dan de kendi araştırmasını yapardı. Bildiğim kadarıyla artık öyle değil. Bu işi o adamlara bırakmış durumda. Ama Ishbia bunu yapmıyor. Dürüst olmak gerekirse tam bir baş belası.



Genç bir sahibin devreye girip her şeye dahil olduğu ve ardından takımın büyük başarı elde ettiği çok fazla örnek yok. Genellikle bu durum Suns'ın şu anki durumu gibi sonuçlanıyor."



Ishbia, Suns'ı 2023'ün başlarında eski sahibi Robert Sarver'ın yönetimiyle ilgili bir dizi tartışmanın gün yüzüne çıkması nedeniyle takımı satmak zorunda kalmasından sonra satın almıştı.





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