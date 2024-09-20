Bilyoner yazarlarının, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde Bilyoner yazarları tahminlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Bilyoner yazarlarının, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri
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20 Eylül 2024 16:10
Son güncelleme 20 Eylül 2024 17:04
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde Türkiye nefesini tuttu. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilk derbisine kaznama arzusuyla çıkacak. Kadıköy'de kaybetmeyen Galatasaray ise serisini sürdürmek isteyecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Kadıköy'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbib tahminin açıkladı.

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