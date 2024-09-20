Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde Türkiye nefesini tuttu. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilk derbisine kaznama arzusuyla çıkacak. Kadıköy'de kaybetmeyen Galatasaray ise serisini sürdürmek isteyecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Kadıköy'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbib tahminin açıkladı.
BİLYONER YAZARLARININ TAHMİNLERİ İÇİN TIKLA
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Kadıköy'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbib tahminin açıkladı.
BİLYONER YAZARLARININ TAHMİNLERİ İÇİN TIKLA
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!