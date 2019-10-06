Bilyoner.com ile maç önü: Barcelona - Sevilla

La Liga'nın sekizinci hafta maçında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Sevilla'nın La Liga tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Barcelona (82).
*Barcelona karşısında son 24 La Liga maçındaki tek galibiyetini Ekim 2015'te alan Sevilla (5B 18M), bu 24 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.
*Barcelona, Camp Nou'da sahaya çıktığı son 58 lig maçtaki tek yenilgisini Kasım 2018'deki Real Betis maçında almıştı (48G 9B).
*Lionel Messi'nin kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi Sevilla (36). Arjantinli yıldızın kaydettiği 36 golün 21'i Camp Nou'daki maçlarda geldi.
*Lucas Ocampos, Sevilla'nın La Liga'da attığı son beş golünün üçüne direkt katkı yaptı (2 gol & 1 asist).
MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Stegen – Roberto, Pique, Todibo, Samedo, Busquet, Jong, Arthur, Messi, Griezmann, Suarez
SEVİLLA: Vaclik – Navas, Carlos, Kounde, Regulion, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, Nolito, Jong
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: LaLiga'nın 8inci haftasında Barcelona'nın konuğu Sevilla olacak. Barcelona, son 3 maçının tamamını kazandı. Özellikle son Şampiyonlar Ligi maçında İnter karşısında geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon gösterip kazanmayı başardılar. Sevilla ise üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından iç sahada oynadığı bir Avrupa ve bir lig maçını galibiyetle tamamladı. Konuk ekibin maçları oldukça gollü geçiyor. Son 5 maçlarında toplamda 15 gol oldu. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Lenglet cezalı. Alba ve Umtiti'nin de sakatlıkları sürüyor. Sevilla ise bu maç öncesinde tam kadro. Barça'nın hücumu kusursuza yakın. Savunmada da eksikleri var. Yine de içerde kazanacaklardır. Ayrıca mücadele 2.5 üstüne de taşınır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Sevilla'nın La Liga tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Barcelona (82).
*Barcelona karşısında son 24 La Liga maçındaki tek galibiyetini Ekim 2015'te alan Sevilla (5B 18M), bu 24 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.
*Barcelona, Camp Nou'da sahaya çıktığı son 58 lig maçtaki tek yenilgisini Kasım 2018'deki Real Betis maçında almıştı (48G 9B).
*Lionel Messi'nin kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi Sevilla (36). Arjantinli yıldızın kaydettiği 36 golün 21'i Camp Nou'daki maçlarda geldi.
*Lucas Ocampos, Sevilla'nın La Liga'da attığı son beş golünün üçüne direkt katkı yaptı (2 gol & 1 asist).
MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Stegen – Roberto, Pique, Todibo, Samedo, Busquet, Jong, Arthur, Messi, Griezmann, Suarez
SEVİLLA: Vaclik – Navas, Carlos, Kounde, Regulion, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, Nolito, Jong
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: LaLiga'nın 8inci haftasında Barcelona'nın konuğu Sevilla olacak. Barcelona, son 3 maçının tamamını kazandı. Özellikle son Şampiyonlar Ligi maçında İnter karşısında geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon gösterip kazanmayı başardılar. Sevilla ise üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından iç sahada oynadığı bir Avrupa ve bir lig maçını galibiyetle tamamladı. Konuk ekibin maçları oldukça gollü geçiyor. Son 5 maçlarında toplamda 15 gol oldu. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Lenglet cezalı. Alba ve Umtiti'nin de sakatlıkları sürüyor. Sevilla ise bu maç öncesinde tam kadro. Barça'nın hücumu kusursuza yakın. Savunmada da eksikleri var. Yine de içerde kazanacaklardır. Ayrıca mücadele 2.5 üstüne de taşınır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın