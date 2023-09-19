Bilardo 'artistik' kategorisindeki maçlarla devem edecek!

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda heyecan, yarın başlayacak artistik kategorisi maçlarıyla devam edecek.



Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde 6 Eylül'de başlayan organizasyon, yarın artistik kategorisindeki maçlarla sürecek.



Toplam 32 sporcunun mücadele vereceği artistik kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay temsil edecek.



3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, 23 Eylül'de artistik kategorisinde dereceye giren sporculara verilecek ödüllerin ardından sona erecek.



6-10 Eylül tarihlerinde erkekler kategorisi maçlarıyla başlayan organizasyonda 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 12-14 Eylül tarihlerinde de kadınlar kategorisi maçları yapılmıştı.



Organizasyonda erkeklerde Tayfun Taşdemir, gençlerde ise Burak Haşhaş bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, kadınlarda da Gülşen Degener ile çeyrek final başarısı elde etmişti.



