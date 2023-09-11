Beyzbol'da Türkiye şampiyonu, Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve SKD oldu

Beyzbolda 10-12 Yaş Salih Çolak Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve SKD ulaştı.



Altı takımın katılımıyla Kırıkkale Yahşiyan Sentetik Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde İznik Belediye SK'yi yenen Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve SKD, şampiyon oldu.



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin müsabakaları yerinde takip ederken, birinci olan Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve SKD takımına kupasını takdim etti.



Şampiyonanın üçüncülük maçında ise Sinop Şehit Kenan Döngel İmam Hatip Ortaokulu ile 2019 Gözde SK takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan Sinop Şehit Kenan Döngel İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü oldu.



