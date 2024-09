Beyzanur Pehlivan'ın hedefi dünya şampiyonluğu!

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Pehlivan, 5 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda zamanla kendisini geliştirdi.



Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonalarda mücadele etmeye başlayan Pehlivan, ardından 2021 yılında katıldığı Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazandı.



Genç sporcu, 2021 yılında katıldığı Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda da beşinci oldu.



Pehlivan, geçen ay Kastamonu'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda birinci olarak, 2-6 Ekim'de Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



Her gün antrenmanlarını sürdüren Pehlivan, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak için mücadele edecek.



Beyzanur Pehlivan, AA muhabirine, her zaman kürsüde olmak için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.



Tekvandoya babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığını ifade eden Pehlivan, "5 yaşında başladığımdan beri hiç tekvandoyu bırakmadım. İlk başlarda bana zor geldi. Sürekli antrenmanlar, çalışma temposu benim için yorucuydu ama zaman geçtikçe, alıştıkça, sevdikçe devam ettim. İlk olarak 2017 yılında Türkiye şampiyonalarına gitmeye başladım. O zamanlar çok heyecan vardı ve o maçlar benim için tecrübe oldu." dedi.



- "İstediğimiz sonuçla döneceğim"



Pehlivan, her katıldığı şampiyonanın kendisine farklı bir tecrübe kattığını belirterek, ülkesini yurt dışında temsil edecek olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.



Her zaman kürsüde olmak için çalıştığını belirten Pehlivan, "2021 yılında Avrupa Şampiyonası'na gitmiştim. Orada da beşincilik aldım. Yine o yıl Türkiye şampiyonu oldum. Daha önceki yıllarda Türkiye üçüncülüğü de kazanmıştım. Dünya şampiyonasında hedefim birinci olup bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak olacak. Hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Haftaya da milli takım kampına gireceğim. Orada da hazırlıklar devam edecek. İnşallah istediğimiz sonuçla döneceğim." diye konuştu.



Antrenör Tuğçe Tokgöz de sporcusunun hırslı ve mücadeleyi çok sevdiğini ifade etti.



Beyzanur'un tekvandoda başarılı olacağını aldığı başarılı sonuçlarla gösterdiğini dile getiren Tokgöz, şunları söyledi:



"Bu noktaya gelmesi kolay olmadı çünkü herkes aynı antrenmanı yapıyor ama herkes aynı noktaya gelemiyor. Buranın dışında mental olarak da hazırlanmak çok önemli. Beyza bu süreçlerin hepsini olumlu olarak tamamladı. En son kulüp olarak 2017 yılında dünya şampiyonasına bir sporcu göndermiştik. 7 yıl sonra tam bu zamanlar Beyza bizim adımıza dünya şampiyonasına katılıyor. 7 yıl önce Mısır'da başka bir sporcuyla İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya okutmuştuk. Şimdi Güney Kore'de de inşallah Beyza şampiyon olur ve o gururu tekrar yaşarız diye ümit ediyorum."





