Beykoz Belediyespor seriyi 2-0'a getirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beykoz Belediyespor seriyi 2-0'a getirdi
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08 Haziran 2023 18:36
Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.

Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.

Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.

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