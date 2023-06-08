Beykoz Belediyespor seriyi 2-0'a getirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi.
Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.
Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.
Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.
Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ