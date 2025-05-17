Beykoz Belediyespor'dan 3.'lük için dev adım

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 40-32 yendi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
İyi oyununu ikinci devre sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 40-32 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, 19 Mayıs Pazartesi günü yine Ankara'da oynanacak serinin ikinci karşılaşmasını da kazanması durumunda ligi 3. bitirecek.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
İyi oyununu ikinci devre sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 40-32 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, 19 Mayıs Pazartesi günü yine Ankara'da oynanacak serinin ikinci karşılaşmasını da kazanması durumunda ligi 3. bitirecek.
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