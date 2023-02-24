Chicago Bulls'un yeni point guardı Patrick Beverley, yeni takım arkadaşı Zach LaVine'in pas vermek yerine sadece skor üretmeye odaklanması gerektiğini söyledi.



Takım arkadaşlarını potansiyellerine ulaştırma konusunda her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığı bilinen Beverley, LaVine'e, sayı atmaya odaklanıp pas vermeyi düşünmemesini söylediğini şu ifadelerle belirtti:



"Zach'e söyledim, senin buradaki işin pas vermek değil. Senin görevin topu çemberden geçirmek."



Bu sezon 24.0 sayı, 4.9 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayan LaVine ise, yıllardır Beverley'yi Chicago'ya almak için uğraştığını açıkladı:



"Yıllardır PBev'i buraya getirtmeye çalışıyorum. Rakibi olmaktan nefret ettiğiniz ama takım arkadaşınız olmasını çok istediğiniz türden bir adam. Thad'den (Young) beri, onun gibi sesi çıkan bir liderimiz olmamıştı."





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