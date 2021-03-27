Beşiktaş'tan transfer atağı: Youssef Ait Bennasser

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor...



Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen siyah beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor.



İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.



Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.



30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.



