Beşiktaş'tan transfer atağı: Youssef Ait Bennasser

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğu kovalayan siyah beyazlılar bir yandan da yaz transfer çalışmaların başladı. İtalyanlar, Kartal'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştığını yazdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer atağı: Youssef Ait Bennasser
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2021 12:22
Youssef Aït Bennasser
Youssef Aït Bennasser
Bordeaux
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor...

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen siyah beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor.

İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

 Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.

30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.