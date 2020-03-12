Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı; 'Ailelerinizi de alın gelin'

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Galatasaray - Beşiktaş ve Süper Lig'deki diğer maçların seyircili oynanacak olmasına tepki gösterdi.Ahmet Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzlerce, binlerce insanın bir araya geldiği yerlerde iki üç poster asarak ve dezenfektan uygulaması yaparak 'Corona' ile mücadele edilebileceğini sananlar var. İlk yapılması gereken çok sayıdaki insanın bir araya gelmemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'Derbi seyircili oynanacak" açıklamasının ardından TFF'ye davette bulunan Ahmet Mesut Urgancılar "TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, ailelerini de yanlarına alarak 'derby' başta olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.