Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cenk Tosun, 58. dakikada Rachid Ghezzal ve 85. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson üç golün de asistini yaparak yıldızlaşan isimlerden oldu. Siyah-beyazlılarda ilk yarı Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Welinton'on topları direkten döndü.



Siyah-beyazlı takımda bu sezon 2. lig maçına çıkan Cenk Tosun, 3. goünü attı. Ayrıca Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olarak dikkat çekti.



Beşiktaş'ta sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 67'ye yükseltti. Alanyaspor 49 puanda kaldı.



Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.



PUAN DURUMU

(67) Beşiktaş

(62) Fenerbahçe -1 Maç

(61) Galatasaray

(57) Trabzonspor



SERGEN YALÇIN'DAN 3 FARKLI İSİM



Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sağ bekte görev verdiği ama yaptığı hatayla Kasımpaşa'nın golüne neden olan Necip Uysal'ı Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu.



Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan Rachid Ghezzal, 33. hafta mücadelesinde takımdaki yerini aldı. Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında görev alan Valentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşısında sağ bekte oynadı. Ghezzal ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.



OĞUZHAN ÖZYAKUP 12 MAÇ SONRA 11'DE



Yalçın, Kasımpaşa maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic'i de yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.



Oğuzhan, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.



Ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta aynı şansı yakalayan Oğuzhan, sonraki 12 karşılaşmada 4 kez sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, 7 karşılaşmada ise yedekler arasında olmasına rağmen süre alamadı.



TEST SONUCU ÇIKTI, İLK 11'E GİRDİ



Siyah-beyazlı ekipte bu sabah gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.



Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve bu nedenle Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Cenk, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ilk 11'de forma giydi.



Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giydi. Vodafone Park'taki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor karşısında oynayan Cenk, daha sonra İngiltere'nin Everton takımına transfer olmuştu.



Siyah-beyazlı takım, ikinci transfer döneminde Cenk'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Cenk, Beşiktaş'a kiralık olarak dönmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev almış, ligde Gençlerbirliği ile dış sahada oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, hastalık ve sakatlıktan dolayı 9 maçta kadroda yer alamamıştı.



Cenk Tosun'un forvet hattında görev almasının ardından Vincent Aboubakar'ın sakatlığında Kasımpaşa maçında forvet hattında görev yapan ama fazla etkili olamayan Cyle Larin, bu sezonki diğer maçlarda olduğu gibi Alanyaspor karşısında orta sahanın solunda görev aldı.



DORUKHAN TOKÖZ VE MENSAH DÖNDÜ



Cenk Tosun gibi milli takımda bulunduğu sırada Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Dorukhan Toköz de bu sabahki testinin negatif çıkmasıyla Aytemiz Alanyaspor karşısında kendine yer bulabildi.



Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan ve Kasımpaşa mücadelesinde oynayamayan Bernard Mensah da yedekler arasında yer aldı.



Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yedek soyundu.



Öte yandan siyah-beyazı ekipte sakatlıkları bulunan Aboubakar'ın yanı sıra Ajdin Hasic kadroda yer alamadı.



DOMAGOJ VIDA 100. MAÇINA ÇIKTI



Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıktı.



2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma transfer olan Vida, 99 lig maçında 13 gol attı.



Bu arada Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Vodafone Park tribününde "Anadolu Ajansı'nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" pankartı yer aldı.



RACHID GHEZZAL 20. SANİYEDE DİREĞE TAKILDI



Beşiktaş karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Rachid Ghezzal'ın 20. saniyedeki şutunda top direkten döndü. Ghezzal, ilk saniyelerde gole yaklaştığı pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.



BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN GOLÜ BULDU



İlk düdükle birlikte Alanyaspor kalesine yüklenen Beşiktaş, gol bulabilmek adına ataklarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, 11. dakikada aradığı golü buldu. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



BEŞİKTAŞ 3 KEZ DİREĞE TAKILDI



Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyarken, zaman zaman direklere katıldı. Siyah-beyazlılarda 17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun iyi bir vuruş yaptı ama top direğe takıldı. Beşiktaş'ın 23. dakikadaki atağında da meşin yuvarlak bir kez daha direğe takıldı. Welinton'un kafa vuruşunda top direkten dönerken, siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk kez ilk yarıda 3 topu direğe isabet eden ekip olarak kayıtlara geçti.



İLK YARIDA TEK GOL ÇIKTI



Karşılaşmanın ilk yarısında zaman zaman Alanyaspor da önemli ataklar yakaladı. Maçın 18. dakikasında Juanfran, çapraz pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. Karşılaşmanın 41. dakikasında Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı. Beşiktaş da bir gol ve 3 direğin ardından yakaladığı diğer pozisyonlarda gol bulamayınca, soyunma odasına siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.



BABACAR NET FIRSATI KAÇIRDI



Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan taraf Alanyaspor oldu. Mücadelenin 46. dakikasında Salih'in şık pasıyla sol kanatta hareketlenen Davidson, ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan vuruşunu yaptı ama Ersin topu kornere çeldi. Maçın 52. dakikasında ise Alanyaspor büyük bir fırsatı harcadı. Savunmanın arkasına sarkan Bareiro topu kale sahasına çıkarttı. Babacar, bomboş durumda boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti.



RACHID GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ GOL



Alanyaspor'un ataklarında sonra rakip kaleye gitmeye başlayan Beşiktaş, 54. dakikada ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti. Rakip yarı sahada baskıya devam eden Beşiktaş, 58. dakikada durumu 2-0 yaptı. Atiba'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde, sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, çok şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.



SKORU N'KOUDOU BELİRLEDİ



Beşiktaş'ta 71. dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna giren Kevin N'Koudou, 85. dakikada skoru belirledi. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan N'Koudou dar açıdan vuruşunu yaptı ve topu kaleci Marafona'nın yanından ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.



ALANYASPOR 'VAR'A TAKILDI



Kadzior'un pasıyla ceza sahasına sokulan Efkan Bekiroğlu'nun şutunda direğin içine çarpan top ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Mustafa Pektemek'in Welinton'a faul yaptığı tespit edildi ve GOL iptal edildi. Maçta başka gol olmayınca, 3-0 ile 3 puana ulaşan taraf Beşiktaş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.

41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



