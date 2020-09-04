Beşiktaş'tan Papiss Cisse'ye 1+1 yıllık teklif

ÖZEL RÖPORTAJ: Papiss Cisse: "Müslüman bir ülkede olmak benim için harika. Her sabah kalktığımda ezan sesini duyuyorum. Müslüman bir ülkede olduğum için mutluyum. Günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor" ????



— Sporx (@sporx) June 12, 2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, Papiss Cisse ile dirsek temasını koruyor.Alanyaspor'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.