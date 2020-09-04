Beşiktaş'tan Papiss Cisse'ye 1+1 yıllık teklif

Papiss Cisse, Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamazsa Beşiktaş'ın teklifine yönelecek

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan Papiss Cisse'ye 1+1 yıllık teklif
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04 Eylül 2020 14:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, Papiss Cisse ile dirsek temasını koruyor.

Alanyaspor'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.



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