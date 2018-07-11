Beşiktaş'tan Fernandes'e Q7 tarifesi

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Transferde önceliğ'dan boşalan 10 numara mevkiine veren, eski futbolcusuile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldızla yapılan pazarlıklarda vatandaşı Ricardo Quaresma'ya ödenen garanti ücreti baz aldığı belirtildi.Beşiktaş yönetiminin, oyuncuya sezon başınaönerdiği ve "Bonservisini sen hallet, imza parası da kabul etmeyiz" dediği öğrenildi. Fernandes'in Lokomotiv Moskova ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.32 yaşındaki tecrübeli orta saha, siyahbeyazlıların teklifini kabul etmesi halinde, kulübüyle bonservisi için masaya oturacak. Beşiktaş, Güneş'in transferine onay verdiği Fernandes'te sorun yaşanması durumunda ise diğer alternatiflere yönelecek. Yeni sezonda Oğuzhan'ın da bu mevkide görev yapma olasılığı bulunuyor.