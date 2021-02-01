Beşiktaş'ta sakatlık: Rıdvan sedyeyle çıktı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 12. dakikasında siyah beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz sakatlandı.
Caleb Ekuban ile mücadele ederken yerde kalan Rıdvan Yılmaz'a sağlık ekipleri saha içerisinde müdahale etti. İlk kontrollerin ardından sağlık heyeti, Rıdvan'ın oyuna devam edemeyeceğini iletti.
Sol arka adalesinden sakatlanan Rıdvan Yılmaz, sedyeyle soyunma odasına gitti.
Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala oyuna dahil oldu.
Caleb Ekuban ile mücadele ederken yerde kalan Rıdvan Yılmaz'a sağlık ekipleri saha içerisinde müdahale etti. İlk kontrollerin ardından sağlık heyeti, Rıdvan'ın oyuna devam edemeyeceğini iletti.
Sol arka adalesinden sakatlanan Rıdvan Yılmaz, sedyeyle soyunma odasına gitti.
Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala oyuna dahil oldu.