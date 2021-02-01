Beşiktaş'ta sakatlık: Rıdvan sedyeyle çıktı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor'a karşı oynanan zorlu mücadelenin 12. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Rıdvan sedyeyle çıktı
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31 Ocak 2021 19:22
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 12. dakikasında siyah beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz sakatlandı.

Caleb Ekuban ile mücadele ederken yerde kalan Rıdvan Yılmaz'a sağlık ekipleri saha içerisinde müdahale etti. İlk kontrollerin ardından sağlık heyeti, Rıdvan'ın oyuna devam edemeyeceğini iletti.

Sol arka adalesinden sakatlanan Rıdvan Yılmaz, sedyeyle soyunma odasına gitti.

Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala oyuna dahil oldu.



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