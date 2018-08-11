Beşiktaş'ta sağ beke sürpriz transfer adayı

Gökhan Gönül'e alternatif olarak sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.Siyah beyazlılar Southampton ile yollarını ayıran Jeremy Pied'i gündemine aldı.Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuyla Lille'in yanı sıra İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Girona da ilgileniyor.Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu ve menajeriyle pazarlık yaptığı belirtildi.Kara Kartal bu arada iki sezon önce dizinden ağır bir sakatlık geçiren Pied'in sağlık raporlarını da istedi.