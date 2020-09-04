Beşiktaş'ta Mirin'in ilginç transfer hikayesi!

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'in geçtiğimiz sezon Toulouse'a kiralanma hikayesi şaşırttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Mirin'in ilginç transfer hikayesi!
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04 Eylül 2020 09:34
Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti.

Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi.

28 yaşındaki stoperin ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılarken, Fransızlar sadece 200 bin Euro verdi.

Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.



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