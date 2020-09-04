Beşiktaş'ta Mirin'in ilginç transfer hikayesi!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti.



Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi.



28 yaşındaki stoperin ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılarken, Fransızlar sadece 200 bin Euro verdi.



Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.



