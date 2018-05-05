Beşiktaş'ta ikinci feda dönemi başlıyor!

Başkan Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaş Yönetimi, göreve geldiği ilk yıllarda ortaya koyduğu kemer sıkma politikasını önümüzdeki sezon da uygulamaya geçirmeyi düşünüyor.Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Galatasaray'a yenildikten sonra şampiyonluk ve hatta ikincilik şansını da zora sokan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne gidilememe ihtimaline karşı bazı tedbirler alacak.UEFA'nın yeni sezonda Devler Ligi'ne katılım payını 15 milyon Euro'ya yükseltmesi ayrıca gruptan çıkma başarısı gösteren takımlara ise 9.5 milyon Euro vereceği bilinirken; Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi halinde ciddi bir gelir kaybına uğrayacak.Bu gelişmelerden sonra Süper Ligi dördüncü bitirilmesi üzerine planlar yapan Siyah-Beyazlı yönetim, artan ve yaklaşık 2 milyar TL'ye ulaşan borçları azaltmak için ikinci feda dönemini resmen başlatacak.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon harikalar yaratan Beşiktaş, Cenk Tosun'u Everton'a satmış ve buradan gelen 22 milyon Euro'yla kasasını doldurmuştu.Fakat gelecek sezon kemerleri sıkmak zorunda kalacak olan yönetim, yıldızlara gelecek her teklifi masaya yatıracak. Çin'den ya Katar'dan gelen öneriler bu kez kabul edilecek.Son 2 sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş'ta yönetim, zorlu virajlarda kesenin ağzını açmış, futbolcuları motive etmek için önemi yüksek maçlara galibiyet prim koymuştu.Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda bu konuda daha temkinli davranacak. Transfer edilecek oyunculara maçı başı prim verilmeyecek. Bu isimlere sadece sözleşmelerinde yazan garanti paralar ödenecek.Beşiktaş Yönetimi'nin en çok eleştirildiği konuların başında menajerlere ödenen ücretler geliyor.Özellikle bu sezon yapılan takviyeler nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın menajerlere ciddi rakamlar ödediği konuşulurken; yönetim bu konuyu da masaya yatırdı. Başkan Fikret Orman önderliğinde yapılan bu zirveden "Menajerlere yüzde 7éden fazla bir para ödenmeyecek" kararı çıktı.Transferde hep ekonomik davranan Beşiktaş Yönetimi, bonservis bedeli vermeden birçok takviye yapsa da yıldız isimleri ikna etmek için yıllık ücretlerin yüksek olduğu sözleşmeler yapılmıştı. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda belirlenen rakamın dışına çıkmayacak. Kartal, bütçeyi 57 milyon Euro olarak belirlerken, bunun içinde oyuncuların alacakları, bonservisler ve teknik direktöre ödenecek para da olacak.Son 3 sezonda sattığı oyunculardan ciddi gelir elde eden son olarak Cenk Tosun'u 22 milyon Euro karşılı- ğında Everton'a yollayan Beşiktaş için artık hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil... Kime teklif gelirse satmayı düşünen Kartal, eksik olan bölgelere ise bonservisi elinde bulunan oyuncuları almaya çalışacak. UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması bitse de Beşiktaş Yönetimi, maliyeti düşük isimleri alacak, bütçeyi hiçbir şekilde aşmayacak.Beşiktaş Yönetimi'nin en önemli gider kalemlerinin başında amatör branşlar geliyor... Her ne kadar son iki sezonda futbolda başarı gelse de amatör şubelere aynı istikrarı yakalayamayan Kartal'da tıpkı futbola olduğu gibi diğer branşlara da belli bir bütçe konulacak. Başkan Orman'ın bu konuda çok titiz olduğu öğrenilirken, bütçenin üstüne kesinlikle çıkılmayacak.