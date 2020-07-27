Beşiktaş'ta hedef: 10 Ağustos!

Beşiktaş Yönetimi, transferde ne kadar titiz hareket etse de bir yandan da yeni sezon çalışmalarına kadar ana kadroyu kurma peşinde.



10 Ağustos'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş'ta yönetim, bu tarihe kadar transferleri netleştirmek istiyor.



SERGEN YALÇIN, KRİTERLERİ AÇIKLADI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın transfer stratejileri hakkında açıklamalarda bulundu.



- Bonservis ödeyemeyiz

- Yıllık ücreti uygun olacak

- Süper Lig'i bilen 4-5 oyuncu

- Kalede yabancı isim olmayacak



Beşiktaş'ın transfer stratejisini anlatan Yalçın, "Ücret uygun olacak! Bonservis veremeyiz! Türkiye'den 4-5 tane tecrübeli oyuncu var konuştuğumuz, belki beğenmeyecekler eleştirecekler ama yapacak bir şey yok! Yurt dışından da 4-5 isimle görüşüyoruz. Kalede yabancı olmayacak, bu çok net! Ersin'in yanına Türkiye'den bir tecrübeli kaleci yapacağız, bu net! 8 yabancı hakkımızı da saha içerisinde kullanacağız" dedi.



