Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim olan Nikola Kalinic ile pazarlıklar sürerken Sergen Yalçın'da futbolcunun kadroya katılmasını istiyor.



beIN Sports'un haberine göre; Kalinic'i 1 yıl kiralayarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurarak elini güçlendirmek istiyor. Ze Luis ise, olumsuz bir duruma karşı listedeki ikinci isim olarak konumlandırılmış durumda.



Beşiktaş'ın kanat transferi için yerli alternatifler ile birlikte yabancı isimleri de kadrosuna katmak için uğraş verdiği bilgisine ulaşılırken Sergen Yalçın'ın atak gücünü özellikle hızıyla ön plana çıkan bir futbolcu ile güçlendirmek istediği öğrenildi.



Siyah beyazlılar, Altınordulu Kerim Alıcı için de görüşme halinde, sağ bek mevkisini kuvvetlendirmek isteyen teknik heyetin Kerim için onay verdiği ise gelen haberler arasında.



Öte yandan Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas'ın kiralanarak kadroda yer açılması planlanıyor.



Ayrıca, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu Erdem Seçgin için de Fatih Karagümrük'ün istekli olduğu bilgisi aktarıldı.



