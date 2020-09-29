Beşiktaş'ta Alpay Çelebi'nin transferine başkan engeli

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Beşiktaş'ta Alpay Çelebi'nin transferine başkan engeli
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29 Eylül 2020 09:24
Beşiktaş'ta genç savunma oyuncusu Alpay Çelebi'nin ayrılmasına izin verilmedi.

Siyah-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip olmuştu. Teknik ekibin, 'gidebilir' raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay'ın ayrılıkları sebebiyle eleştirilen Çebi, Alpay'ın takımda tutulmasını sağladı.



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