Beşiktaş'ta 7 yıl sonra bir ilk: Borç kuruşu kuruşuna ödendi

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi'den dev bir para hamlesi geldi. Siyah beyazlılarda 7 yıl sonra ilk kez oyuncu ve kulüp çalışanlarına borç kalmadı.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'ta 7 yıl sonra bir ilk: Borç kuruşu kuruşuna ödendi
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01 Kasım 2020 13:17
Göreve geldiğinden beri maddi krizle savaş veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dev bir para hamlesine imza attı.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; Çebi ve yönetimi, bugün oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcuların moral ile motivasyonunu daha yükseğe çekmek için borç ve alacakları temizledi.

Futbolcuların alacağı kalmazken kulüp çalışanlarının da geriden gelen maaşları hesaplarına yatırıldı. Bu hamle, Yıldırım Demirören döneminden 7 yıl sonra bir ilk oldu.

MORALLER YERİNDE

Uzun zamandır alacağı olan Oğuzhan Özyakup ile birçok futbolcu, Başkan Çebi'nin bu hamlesinden sonra morallendi. Siyah-beyazlı futbolcular, Çebi'ye teşekkür ederek Malatyaspor maçı için 3 puan sözü verdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yönetime teşekkürlerini iletti.

Çebi'nin hedefi bundan sonraki dönem için maaş konusunda fazla gecikme yapmadan futbolcuların alacaklarını ödemek. Maaş indirimi konusu için de görüşmeler devam edecek.



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