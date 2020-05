Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol: 'Geçen sezon verdiğimiz ücretleri veremeyiz'

Beşiktaş Kulübünün basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin oynanmamasından dolayı kulüplerin zararının olduğunu ve basketbolda bu sezonki ücretlerin gelecek sezon ödenmesinin zor olacağını söyledi.Şenol, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Geçen sezon verdiğimiz ücretleri veremeyiz. Basketbol piyasası da bunun farkında olmalı. Basketbolda geçen sezonki ücretleri oyunculara ödemek çok zor. Sponsor gelirleri düşecek, belki federasyon gelirleri düşecek. Bu durumda oyuncuların alacağı ücretler de düşecek." dedi.Türkiye Basketbol Federasyonunun bu sezonu mevcut haliyle tamamladığını ve bu kararı yeni açıkladığını hatırlatan Şenol, "Bu sezonun geri kalanının oynanmaması, federasyondan alacağımız pay, play-off oynayacağımızı varsayarak; yayın, bilet gelirleri ve diğer gelirlerle yaklaşık 4 milyon liraya yakın zararımız var." ifadelerini kullandı.Basketbol takımında Beşiktaş'ta oyunculara en son aralık ayı maaşlarının ödendiğine dikkati çeken Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ocak ve şubat maaşlarını ödeyememiştik. Aralık ayının maaşlarını da kısmen ödedik. Sezon Mart 18'de bitti. Mart 15'e kadar oyunculara ödeme yapmak bizim yükümlülüğümüz. FIBA ve federasyonun da Mart 15 sonrası için kolaylık gösterecek gibi gözüküyor. 3 aylık borcumuz var. Mart'ın 15'ine kadar olan bütün yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi hedefliyoruz."Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ligleri mevcut haliyle tamamlamasından da memnun olduklarını vurgulayan Şenol, "TBF'nin liglerle ilgili kararı birçok takımın mutabakatıyla alındı. Biz karardan memnunuz, bir şikayetimiz yok. Öncelikle ben kararın kendisinden çok karar alınma sürecinden memnunum." ifadelerini kullandı.TBF'nin karar sürecinde bütün kulüpleri dinlediğine dikkati çeken Umut Şenol, şunları kaydetti:"Talepleri aldı ve bilimsel verilere de bakarak böyle bir karara vardı. Basketbol ve voleyboldaki kararlar hiçbir zaman futbola örnek gösterilmemeli, kıyaslanmamalı. Basketbol ve voleybol kapalı salonda yapılan bir spor. Hastalık açısından bu çok önemli bir fark. Kapalı salonların havası kendi içinde bir sistem. Federasyonun aldığı kararı yerinde buluyorum, destekliyorum."TBF yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantılarda Beşiktaş olarak iki görüş belirttiklerini vurgulayan Şenol, "Federasyon bize sorduğunda iki tane görüş belirttik. Bir defa normal sezonun oynanmaması taraftarıydık. Biz dedik ki, 'Normal sezonu oynamayalım. Şu an ilk sekizdeki takımlar belli, küme düşme ihtimali çok yüksek olan takımlar da belli. Buna göre ligi tescil edelim, ilk sekiz takım eylül ayının başında play-off oynasın' dedik. Çünkü bu sayede kulüplerin gelirleri tam alma imkanı doğardı. Hem bu sezon da bir şampiyon belli olmuş olurdu. İkinci tercihimiz de liglerin oynanmamış kabul edilmesiydi. Federasyon da ikinci tercihimizi uygun gördü." diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) maçları oynatma kararına da değinen Umut Şenol, kulüp yönetimi olarak her zaman sağlığı ön planda tuttuklarını belirterek, "TFF de sağlığı ön planda tutmuştur, federasyonun gerekli tedbirleri alıp adaletli bir şekilde süreci götüreceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa'daki çeşitli ülke federasyonlarının da TFF gibi karar aldığına dikkati çeken Şenol, şunları söyledi:"Benzer kararlar Avrupa'da da var. Herhalde Almanya'da da bu hafta sonu maçlar başlıyor. İspanya ligi 28 Mayıs'ta başlıyor. Bizden önce kararları alıp uygulamaları bizim için avantaj olacak. Biz 12 Haziran'da başlarken, Almanya 4 haftayı bitirmiş olacak. Negatif etkisi olacaksa bunu görme imkanımız olacak. En ideal şekilde sürecin nasıl yürütüldüğünü görmüş olacağız. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun birlikte alacağa her türlü karara saygımız olur. Tüm branşlarda Beşiktaş Kulübünün ilkesel duruşları olur. Böyle ilkesel duruşlar sergileyeceğimizi düşünüyorum."Türkiye Basketbol Federasyonundan maddi destek beklentisi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Şenol, "Basketbol Federasyonunun böyle bir girişimde bulunabilmesi için onların da sponsorlardan, devletten, Spor Toto'dan para bulması lazım. Sonuçta parayı bir yerden bulmalı ki bize vermeli. Federasyonun bu konuda iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Onlar da bir yerden kaynak oluşturduğunda bu sporun devam etmesi için bunu kulüplerle paylaşırlar diye düşünüyorum. Şu ana kadar bırakın ekstra ödeme yapmayı normal sezon ödememizi alsak bizim için yeterli olur." ifadelerini kullandı.Basketbolda transfer yasaklarının olduğunu hatırlatan Şenol, "Önce onu çözmeyi hedefliyoruz. FIBA ile yazışmalarımız devam ediyor. TBF ile görüşmelerimiz sürüyor. Geçmişten aldığımız ağır bir bilanço var. Onu bu sene azaltmaya çalışıyoruz. Oyuncu, hoca bütçemizi küçülttük ama hedeflerimizi küçültmedik. Geldiğimiz zaman bu eski kadro ile 13. sıradaydık. Bütçenin yüzde ellisini kesmemize rağmen sezonu sekizinci sırada tamamladık ki, birinde Bahçeşehir Üniversitesi'ne iki uzatma sonunda yenildik, diğerinde Fenerbahçe'ye son saniye basketiyle mağlup olduk. Bunları kazanmış olsak beşinci, altıncı sırada bitirebilirdik. Ligi bitirdiğimiz takım ligin en düşük bütçeli takımı." diye konuştu.Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili bilgi veren Şenol, "Altyapıdaki genç oyuncularımızı kadroya koyacağız. Birkaç tecrübeli Türk oyuncumuzla devam etmeyi düşünüyoruz. Çaylak dediğimiz üniversiteden yeni mezun olmuş ama NBA'e gidememiş, alt sıralardan draft edilmiş, süre alamayacağını düşünerek Avrupa tecrübesi edinmek isteyen oyunculardan bir kadro kurmayı düşünüyoruz. Basketbolda özümüze döndük, Burak Bıyıktay ve Ahmet Kandemir geçmişte isabetli transferler yapmış isimler. Yabancıları çaylaklardan seçip tecrübeli Türk oyuncularla harmanlayacağız. Kalan oyuncuları da altyapımızdan çıkarıp bir kadro karması oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Takımdaki her oyuncunun iyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Şenol, "İsmet, Samet, Oğuz, Birkan takıma katkı verdi. Burak Can Yıldızlı milli takıma yükseldi. Basketbol konusunda yeni bir yöneticiyim. Bu bana bir ders verdi. Oyuncu kadar karakter transfer etmek de önemli. Soyunma odasının havası önemli, takım olmak önemli. Bu havayı bozmayacak, bizimle birlikte devam etmek isteyen, yeni mali koşulları anlamış ve bu koşullarla barışık bütün oyuncularla devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Gelecek sezon kendileri için en önemli sıkıntının transfer yasağının olduğunu anlatan Şenol, şunları kaydetti:"FIBA bize gerekli kolaylığı gösterir, biz de bir miktar ödeme yapabilirsek ve transfer yasağını aşarsak iyi bir sezon geçirebileceğimizi; hedefi ve stratejisi olan bir takım yapabileceğimizi düşünüyorum. Yetiştirici ve yarışan bir takım olacağız. Bunun ilk 1-2 yılı biraz daha yetiştirici olacak, sonra da zirve için yarışan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Kadro istikrarı basketbolda çok önemli. Özellikle Beşiktaş basketboluna bakarsanız her sezon yeni kadro kurulmuş. Önümüzdeki sezondan itibaren bunu biraz daha istikrarlı hale getirip, süreklilik sağlayan bir takım kurmak istiyoruz. Bütün bunlar iyi bir sponsor bulmamıza ve FIBA'nın transfer yasağımızı kaldırmasına bağlı. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama geçmişte basketboldaki paralarımız çok verimli, çok dikkatli harcanmamış."Umut Şenol, kadın takımında da aynı planlamayı yaptıklarını ve bu branşta altyapıdan daha çok oyuncuyu oynatma imkanları bulunduğunu dile getirdi.